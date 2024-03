Rally | Kalle Rovanpera fa suo il Safari con la Toyota Difficoltà per Evans e Neuville

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Calato il sipario sull’edizione del 2024 del, tappa del Mondiale 2024 di. L’appuntamento africano si è confermato terreno di caccia ideale per laGazoo Racing che ha ottenuto il suo primo successo stagionale, grazie all’accoppiatae Jonne Halttunen. Un dominio assoluto dei finlandesi, che hanno fatto capire fin da subito le sue intenzioni. L’equipaggio campione del mondo in carica, quest’anno però impiegato solo part-time e quindi non in lizza per la conferma del titolo, ha saputo sfruttare piuttosto bene il regolamento legato all’ordine di partenza, considerando l’assenza nella prima uscita a Montecarlo e il ritiro nel successivodi Svezia. Chiaramente, il tutto è stato possibile perchéha guidato in maniera ...