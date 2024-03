Raiz moglie e figli | vita privata | chi è Gennaro Della Volpe | Don Salvatore Ricci di Mare Fuori

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 31 marzo 2024), chi è Dondinella realtàha intepretato Don, uno dei personaggi più interessanti di. Nelle prime 2 stagioni la sua figura non è stata al centrostoria, per viapresenza di Ciro, ma dalla terza stagione è diventato uno dei protagonisti fondamentali. Finito in coma dopo una sparatoria con i Di Salvo,torna a capo del suo clan con Rosa unicaa sopravvissuta. Il suo obiettivo principale è recuperare il dominio nella piazze di Napoli e vuole farlo proprio con Rosa. Peccato che suaa si sia ...