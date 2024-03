“Qulo o Talent” | il singolo di Lodem scritto con Mattia Zuliani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 31 marzo 2024) MILANO – Dal 29 marzo è in radio “” ildiconche ha curato anche arrangiamenti e produzione per Kataklisma Rec, già fuori il video e disponibile in digitale. «“” è un urlo su base leggera – racconta– l’idea nasce dalla volontà di dire qualcosa di serio in merito alla nostra generazione ed alla sua difficoltà galoppante di realizzarsi; seppur con una chiave pop dance, sensibilmente catchy. Il brano apre due sfide: divertire l’ascoltatore con una base ballabile, frizzante e divertente per accompagnarlo, ascolto dopo ascolto, alle riflessioni che il testo porta all’attenzione». «Il video è stato girato nei pressi della stazione ferroviaria di Gaggio ...