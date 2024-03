Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Miami? Assegno a sei zeri e quanto vale il n 2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)ha vinto il Masters 1000 di. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il bulgaro Grigor Dimitrov in due rapidissimi set, travolgendo il nuovo numero 9 del ranking ATP con il perentorio punteggio di 6-3, 6-X Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto l’avversario per la terzain carriera e, dopo aver demolito il russo Daniil Medvedev in quella che doveva essere la semifinale di grido, ha saputo liquidare anche un avversario in grande forma fisica che negli ultimi giorni aveva eliminato Hubert Hurkacz, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.ha alzato al cielo il trofeo in Florida per la prima volta in carriera, ha conquistato il terzo titolo stagionale dopo l’apoteosi agli Australian Open e il sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam, ma ...