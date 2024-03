Putin si gioca il tutto per tutto e arruola altri 150mila giovani soldati per sfondare il fronte ucraino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 31 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha firmato il decreto sulla leva primaverile per il servizio militare in Russia. Il documento, pubblicato sul portale ufficiale, a quanto riferisce la Tass, prevede l’mento “dei cittadini russi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, non in riserva e idonei alla coscrizione, tra il 1° aprile e il 15 luglio 2024, per un numero di 150.000 persone“. Il decreto prevede anche il congedo di, marinai, sergenti e sottufficiali il cui periodo di leva è scaduto. La mobilitazione dinella fase più calda della guerra L’esercito russo recluta circa 30.000al mese per la guerra in Ucraina. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica, secondo cui “la Russia mantiene un significativo vantaggio quantitativo nel conflitto, superando l’Ucraina per munizioni ...