(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo l'attentato di Mosca, la Russia ha reagito con una prova di forza. La scorsa notte un nuovo bombardamento ha colpito la regione di Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina e non lontano dal confine polacco. "Non c'è notte, né giorno in cui il terrorismo russo non cerchi di spezzare le nostre vite. La notte scorsa hanno nuovamente lanciato missili e droni 'Shahed' contro le persone. Ma noi ci difendiamo, resistiamo, il nostro spirito non si arrende e sa che è possibile scongiurare la morte. La vita può prevalere", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma Vladimirnon ha intenzione di fermare le sue forze e, anzi, haunsulla coscrizione primaverile deirussi per il servizio militare nel periodo dal 1 aprile al 15 luglio. Questo vuol dire che 150mila persone ...