Putin mostra i muscoli Super missile nucleare | test dall’Artico al Pacifico

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 – Nessuno la vuole, ma i russi, come gli americani, si tengono pronti anche per l’apocalisse. Nei primi giorni di aprile la Russia dovrebbe effettuare due dei sette lanci di missili balistici intercontinentali (Icbm) – lanci che avverranno, ovviamente, senzaate nucleari a bordo –, annunciati lo scorso dicembre dal comandante delle forze strategiche missilistiche russe, il generale Sergei Karakamev. Nel 2023 i russi hanno raddoppiato idei loro missili intercontinentali, dai quattro del 2022 ad otto. Russia, ok alla produzione in massa delle terribili bombe Fab-3000 Nel 2024 , dopo il lancio già effettuato il primo marzo, proseguiranno subito dopo Pasqua. Secondo una segnalazione del professor Marco Langbroeck, della facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università di Delft, in Olanda – che ...