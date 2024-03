Putin ha firmato il decreto | arruolamento obbligatorio per 147mila giovani russi

(Di domenica 31 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirhaunper l'nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio. Il provvedimento, scrive l'agenzia Tass, riguarda tutti i cittadini della Federazione russa fra i 18 e i 30 anni che non sono nella riserva e che sono...

Il provvedimento stanzia fondi per la protezione e la registrazione di tutte le proprietà di Mosca all'estero, compresi i territori ceduti dagli zar e dall'Urss. Tra questi, Finlandia, Stati baltici ... (ilgiornale)

Roma, 9 febbraio 2024 - Un monologo di Vladimir Putin , questa è stata la tanto attesa intervista, durata due ore, del discusso giornalista Tucker Carlson , ex di Fox news e sostenitore di Donald ... (quotidiano)

Coscrizione di Pasqua. Putin arruola 147mila giovani russi - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto per l'arruolamento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio. Il provvedimento, scrive l'agenzia Tass, riguarda tutti ...huffingtonpost

Ucraina, Putin firma il decreto d’arruolamento di 147mila militari - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 767. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili a lungo raggio ...lapresse

Putin arruola 147.000 soldati, presto saranno inviati a combattere la guerra in Ucraina - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto per l’arruolamento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio . Il ...gazzettadelsud