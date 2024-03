Putin firma l’arruolamento di 147mila soldati Crosetto | «Più prudenza | abbassiamo i toni»

(Di domenica 31 marzo 2024) Le notizie di domenica 31 marzo sull’attentato a Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. Kiev: da inizio guerra uccisi 537 bambini, feriti altri 1.273

La guerra continua e non vi è alcun segnale che le parti siano intenzionate a trattare. Così Vladimir Putin ha firma to un nuovo decreto per l’arruolamento obbligatorio di nuovi soldati. Si tratta ... (open.online)

Furto di auto: quando e come il ladro la franca anche in caso di arresto - La riforma Cartabia, si sa, ha inciso sul sistema penale modificandolo alla luce di un obiettivo fondamentale: velocizzare, semplificare e ridurre il contenzioso. E’ un obiettivo tanto ambizioso, quan ...mondopalermo