Putin firma Decreto arruolamento 147mila uomini Attacco notturno a Leopoli Gaza | 17 morti - Video - Foto Gaza - Foto Ucraina

(Di domenica 31 marzo 2024) Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia die il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait: ci sarebbero 17e 30 feriti.v T Zelensky torna a chiedere missili a lungo raggio agli Usa per contenere l’avanzata russa, avvertendo che altrimenti le forze di Kiev saranno costrette a “ritirarsi passo dopo passo”. Il presidente ucraino silura altri membri del governo e preannuncia nuovi rimpasti. Ieri sera 5 feriti in bombardamenti russi sul Donetsk e su Kharkiv. Stanotte allerta aerea in tutta l’, con la Polonia che ha schierato i jet a difesa dei suoi confini

Il presidente russo, Vladimir Putin , ha firma to un decreto per l' arruolamento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio. Il provvedimento, scrive l'agenzia Tass, riguarda ... (quotidiano)

