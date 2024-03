Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 31 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto sulla coscrizione primaverile dei cittadini russi per il servizio militare nel periodo dal 1 aprile al 15 luglio:persone sarannotedal decreto, che estende l'età fino ai 30 anni (tre in piu' rispetto allataprecedente, nell'autunno 2023). Secondo le nuove regole, entrate in vigore il 1 gennaio, saranno soggetti alla coscrizione obbligatoria i cittadini di eta' compresa tra i 18 e i 30 anni (esclusi coloro che hanno compiuto 27 anni prima della fine del 2023 e i riservisti che hanno 28 e 29 anni) L'articolo proviene da Firenze Post.