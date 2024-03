Putin arruola 147 000 soldati | presto saranno inviati a combattere la guerra in Ucraina

(Di domenica 31 marzo 2024) Il presidente russo, Vladimir, ha firmato un decreto per l’mento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio . Il provvedimento, scrive l’agenzia Tass, riguarda tutti i cittadini della Federazione russa fra i 18 e i 30 anni che non sono nella riserva e che sono soggetti alla leva militare. Si tratta, scrive Tass , di 147.000 coscritti, che entro l’estate...

Oggi è il giorno di Yulia Navalnaya , la mogli e del leader dell’opposizione russa che venerdì scorso è morto in una colonia penale artica, in Siberia (lei denuncia: avvelenato con il novichok). La ... (iodonna)

Non è il solo provvedimento di stampo orwelliano. Da settembre ci sarà anche una schedatura informatica totale di coloro che in russi a si muovono da un posto all’altro (huffingtonpost)

Perché da mesi gli Stati Uniti diffondono le informazioni di intelligence che hanno in mano sulla Russia e su Putin - In passato sarebbero state discusse solo in cablogrammi o incontri privati. Il trend recente invece è chiaro: si pubblicizza per provare a neutralizzare la ...huffingtonpost

Putin e la grande bugia - Contro ogni evidenza, Vladimir Putin ha scelto la versione a lui più congeniale dell’attacco terroristico alla Crocus City Hall di Mosca. Ne ha attribuito la responsabilità diretta, come mandanti e ad ...informazione