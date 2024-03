Pure Tusk si mette l’elmetto | Varsavia guida la deriva bellica Il premier polacco rilancia l’allarme di un conflitto con la Russia per spingere la spesa militare dell’Ue

(Di domenica 31 marzo 2024) Chi si aspettava un cambio di rotta della Polonia con il passaggio del testinome tra il governo di estrema destrato da Mateusz Morawiecki e quello in carica, presieduto dal centrista Donald, dovrà ricredersi. Quando si parla di crisi in Ucraina e di rapporti con la, la moderazione non abita a, di qualunque colore sia l’esecutivo. Non deve sorpredere, allora, se ilsi esprima sulla guerra con gli stessi toni apocalittici del suo predecessore. Stesse parole “La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile – ha messo in guardia, intervistato da La Repubblica -. È la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere. So che sembra devastante, soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all’arrivo di una ...

