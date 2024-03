Pullman precipita in burrone e prende fuoco | impatto terribile | bilancio tragico

(Di domenica 31 marzo 2024) Unto in uned ha presoa dir poco: ilè a dir pocoSono terrificanti le notizie che arrivano direttamente dal Sudafrica dove, nelle ultime ore, si è verificato unincidente stradale. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che unsiato in un. Purtroppo ilè gravissimo: sono 45 le persone che hanno perso la vita. Solamente una sopravvissuta: si tratta di una bambina di 8 anni che, per miracolo, è riuscita a salvarsi anche se è stata portata in ospedale per le gravi ferite ...

