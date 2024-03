Pugilato | Mondiali Wbc-Wbo pesi superwelters | Fundora campione | battuto ai punti Tszyu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Sebastianè il nuovoWbc e Wbo dei. L’americano haai(116-112, 115-113, 112-116), l’australiano Tim. Incontro che è stato piuttosto probante fisicamente conche ha rimediato un grosso taglio sulla testa di, mentresanguinava a sua volta, dalla bocca e dal naso. 21/a vittoria in 23 incontri da professionista (un pari e un nullo) per l’americano. Prima sconfitta della sua carriera da ‘pro’ per l’australiano. SportFace.