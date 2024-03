Pugilato | Goulamirian perde la cintura Wba dei pesi massimi leggeri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Il pugile francese Arsenha perso laWba dei. Decisiva la sconfitta ai punti contro il messicano Gilberto Ramirez. Il transalpino, che non combatteva dalla fine del 2022, non è mai riuscito a imporre il suo ritmo al 32enne Ramirez, scelto all’unanimità come vincitore dai tre giudici dopo i 12 round del combattimento.era campione Wba dal 2018 e aveva difeso la suaquattro volte. SportFace.