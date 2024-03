Proteste e questionari Caro treni alle 5 Terre Tra vacanzieri delusi e operatori arrabbiati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) "Sessantacinque euro per muoverci qualche ora nei borghi è un’enormità. Non credo torneremo". Una coppia di sessantenni residenti in Veneto, appena scesa alla stazione di Monterosso, scuote la testa quando i volontari del comitato CinqueUnite provano a sondare il gradimento in meritonuove tariffe ferroviarie riservate ai turisti. Il primo giorno dei ticket in “fascia rossa“ – 10 euro a singola tratta, 32,50 euro la card treno del Parco – è stato caratterizzato diniziative messe in campo dai comitati che da mesi si oppongonotariffe turistiche del CinqueExpress. A Riomaggiore e Manarola non è passata inosservata la protesta dell’associazione dei commercianti, che hanno affisso un volantino sui vetri dei propri locali per chiedere scusa ai turisti e spiegare che la ...