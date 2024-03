Pro Sesto-Vicenza definitivamente interrotta | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) La partita tra Proè statacon le. A causa di un violentissimo nubifragio che si è abbattuto sullo stadio Breda, l’arbitro è stato costretto a sospendere il gioco nel secondo tempo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Terreno impraticabile e squadre rientrate negli spogliatoi, a quel punto dopo 45 minuti di interruzione si è capito che non si sarebbe potuto riprendere a giocare per oggi e così la prosecuzione è stata rinviata a data da destinarsi. Macon le? Per quanto riguarda le, restano valide le 72 ore standard che propongono i bookmakers come lasso di tempo affinché le ...