(Di domenica 31 marzo 2024) Il sindaco diEkrem Imamoglu e quello diMansur Yavas sono in vantaggio sui candisostenuti dal presidente turco Recep Tayyipneirisultati, diffusi dal canale HaberTurk, delle elezioni amministrative in Turchia, con circa il 9% delle schede scrutinate. L'opposizione è in vantaggio anche a Smirne, su tutta la costa dell'Egeo e del Mediterraneo mentre il partito filocurdo domina nel sud est. Il partito dimantiene il controllo su gran parte dell'Anatolia centrale.

Primi dati, i candidati di Erdogan indietro a Istanbul e Ankara - Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e quello di Ankara Mansur Yavas sono in vantaggio sui candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei Primi risultati, diffusi dal canale HaberT ...ansa

5 serie animate tratte dai giochi che forse non conosci: da Street Fighter a Donkey Kong - Da Street Fighter a Donkey Kong: vi proponiamo cinque cartoni animati tratti dai videogiochi che probabilmente non conoscete.everyeye

Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia vince in Irlanda (27-21) per la prima volta nella storia - L'Italia femminile del rugby è nella storia. Prima vittoria in Irlanda: a Dublino le Azzurre si sono imposte 27-21 dopo una partita dominata per larghi tratti e un finale ...ilmessaggero