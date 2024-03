Primavera tra primizie di pesce Nelle ’poverazze’ c’è il pepe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024): tempo di seppie con i piselli, l’incontro tra civiltà contadina e civiltà marinara nei nostri posti davanti al mare. Da sempre i romagnoli sono golosi di: “e pès”, voce atavica. A proposito, visto che oggi è Pasqua: “rustide”,arrostito, compaiono anche nel Vangelo. E sanpietro, come Pietro, primo apostolo e pescatore, è non a caso il nome di uno dei pesci di mare più brutto a vedersi, ma più buono a mangiarsi. Non solo, ma anche crostacei e molluschi marini: vongole, cannelli, garagoli e compagnia bella. E frutti di mare a basso prezzi (un tempo) che hanno allietato e insaporito le povere mense. Pensate alle poverazze, “al puràzi”. “Le poverazze: cronache dell’io. Le poverazze cronache di pena. Le poverazze scelte per la cena. Le poverazze scelte per l’addio”, evocative rime di Marino ...