Primavera Pareggio in casa con il Cagliari Bigica resta saldo nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Sassuolo 22 Sassuolo: Theiner, Loeffen, Di Bitonto, Russo, Leone (14’ Caragea), Knezovic (87’ Baldari), Lopes (74’ Ravaioli), Abubakar, Falasca, Vedovati (74’ Minta), Parlato. All.(Zouaghi, Scacchetti, Okojie, Rovatti, Neophytou, Corradini, Ferrandino): Iliev, Arba (42’ s.t. Marini), Idrissi, Achour (33’ s.t. Konate), Carboni, Sulev (16’ s.t. Conti), Cogoni, Bolzan (16’ s.t. Vinciguerra), Catena, Simonetta (42’ s.t. Malfitano), Marcolini. All. Pisacane (Wodzicki, Pintus, Franke, Russo) Arbitro: Gandino di Alessandria (Munerati di Rovigo, Sbardella) Reti: 44’ p.t. e 36’ s.t. Knezovic, 20’ s.t. Idrissi, 32’ s.t. Vinciguerra Note: ammoniti Knezovic, Cogoni. Non si sbagliava il tecnico del SassuoloEmilianoalla vigilia del match, a mettere in guardia ...