Premier League | pari senza gol tra Manchester City e Arsenal

(Di domenica 31 marzo 2024) Poco spettacolo tra: zero a zero tra gli uomini di Guardiola e quelli di Arteta inFinisce qui la diretta, una garagrandi occasioni e di conseguenza nessuna rete. Regna l’equilibrio ain questo scontro per il primo posto. Insomma, a vincere è il Liverpool

In Premier League il Liverpool batte il Brighton di De Zerbi per 2-1 e ora può veramente sperare di vincere il titolo Grande successo da parte del Liverpool di Jurgen Klopp che sconfigge per la ... (calcionews24)

Il Liverpool supera in rimonta 2-1 il Brighton e in attesa del big match tra Manchester City e Arsenal torna da solo in vetta alla Premier League . Gara difficile per i Reds, che infatti dopo soli 2? ... (sportface)

Premier League - Manchester City-Arsenal 0-0: tiki taka infinito e il Liverpool gode: i Reds restano in vetta da soli - Premier League - Finisce senza reti e con pochissime occasioni da gol la partita "a scacchi" tra il maestro Pep Guardiola e l'allievo Mikel Arteta. Troppo alta la posta in palio e la gara, tiratissima ...eurosport

City-Arsenal senza gol: sorride Klopp, ora è a +2 su Arteta e a +3 su Guardiola - All'Etihad Stadium il big match di Pasqua della 30ª giornata di Premier finisce 0-0. I Reds, grazie al successo con il Brighton, in vetta alla classifica guadagnano punti sia sui Gunners che sui Citiz ...tuttosport

Manchester City-Arsenal, il risultato in diretta live - Pasqua decisiva in Premier. All'Etihad il Manchester City ospita l'Arsenal, secondo in classifica e avanti di un punto sui campioni in carica. In testa però c'è il Liverpool, con tre lunghezze di vant ...sport.sky