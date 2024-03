Premier League 2023 24 | il Liverpool rimonta il Brighton e torna da solo in vetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilsupera in2-1 ile in attesa del big match tra Manchester City e Arsenaldainalla. Gara difficile per i Reds, che infatti dopo soli 2? sono sotto nel punteggio grazie alla rete di Welbeck, che buca Kelleher per l’1-0 dei Seagulls. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 27? grazie a Luis Diaz. Nella ripresa Salah completa laal 65? e regala i tre punti alla sua squadra. Può sorridere Klopp, che sicuramente al termine di questa giornata guadagnerà dei punti su una delle due inseguitrici o su entrambe. SportFace.