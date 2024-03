Premier League 2023 2024 | il Manchester United la sblocca al 95? ma si fa recuperare dal Brentford

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Ennesimo passo falso delnella trentesima giornata della. AlCommunity Stadium di Londra, i Red Devils oggi in maglia oliva, dopo aver faticato a lungo, soprattutto nel secondo tempo in cui c’è anche un gol di Toney che viene annullato col Var per fuorigioco, lano al 95? con il gol di Mount, ma vengono rimontati dai padroni di casa che firmano il pareggio con Ajer al 99?. Erano già due punti persi prima del recupero, dopo quanto accaduto nell’extra-time lo sono ancor di più per la squadra di Ten Hag, e il pari, che era ormai acquisito, fa malissimo per come si è concretizzato al triplice fischio. Occasione persa, l’ennesima, per avvicinarsi al quinto posto, al momento occupato dal Tottenham ...