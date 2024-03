Premier League 2023 2024 | Guardiola e Arteta si annullano | nessun gol tra Manchester City e Arsenal

Poco spettacolo tra Manchester City e Arsenal: zero a zero tra gli uomini di Guardiola e quelli di Arteta in Premier Finisce qui la diretta Manchester City Arsenal, una gara senza grandi occasioni e ... (calcionews24)

Il Liverpool supera in rimonta 2-1 il Brighton e in attesa del big match tra Manchester City e Arsenal torna da solo in vetta alla Premier League. Gara difficile per i Reds, che infatti dopo soli 2? ... (sportface)