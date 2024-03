Preghiera della sera 31 Marzo 2024 | “Rinsaldami nello Spirito Santo”

Siamo alla Porta di Borgo, in Toscana precisamente nella città di Lucca, e su una delle porte è affrescata l’ immagine della Madonna oggetto dell’ira di Jacopo. Jacopo Di Pietro sta giocando a dadi. ... (lalucedimaria)

“Infondi la Tua grazia nel cuore”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce ... (lalucedimaria)