(Di domenica 31 marzo 2024) La Madonna addolcisce i cuori malvagi, è una certezza di fede ma lo è anche il nome di una prodigiosa. Ecco la sua storia straordinaria.raffigurata senza il suo bambino, con il cuore trafitto da sette spade, non per incutere terrore ma per esprimere che ella ben conosce il dolore umano e ne ... L'articolo proviene da La Luce di

Una ragazzina spensierata compie le sue mansioni quotidiane ma la sua vita sulla terra sta per essere stravolta da una profezia che la riguarda in prima persona. Il messaggio della rivela zione a ... (lalucedimaria)

Una terribile e dolorosa forma di sciatica affligge Pietro fin da quando è bambino e gli impedisce di vivere una vita normale. Chiuso nella disperazione non crede in niente e nessuno. A causa della ... (lalucedimaria)

Siamo alla Porta di Borgo, in Toscana precisamente nella città di Lucca, e su una delle porte è affrescata l’ immagine della Madonna oggetto dell’ira di Jacopo. Jacopo Di Pietro sta giocando a dadi. ... (lalucedimaria)

Preghiera a Maria, 31 marzo. Icona avvolta da mistero, propaga olio profumato misto a sangue - La Madonna addolcisce i cuori malvagi, è una certezza di fede ma lo è anche il nome di una prodigiosa icona. Ecco la sua storia straordinaria.lalucedimaria

Le comunità palmesi raccolte in Preghiera lungo la Via della Croce - Nella sera di venerdì Santo a Palmi si è tenuta la Via Crucis Cittadina “ il percorso di amore di Gesù e il nostro cammino quando si fa dono” organizzata da tutte le parrocchie di Palmi.inquietonotizie

Pasqua. Il messaggio di auguri del Vescovo di Mazara del Vallo - "In questa Pasqua il Signore vuole parlarci, nei momenti lieti come in quelli bui della vita. Lasciamoci scuotere dal ...tp24