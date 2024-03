Poule salvezza serie C Gea vicina all’impresa

(Di domenica 31 marzo 2024) LadiC femminile si apre per la Gea con una sconfitta, sul campo della "PF" Pisa (59-52), al termine di un incontro che lascia un po’ d’amaro in bocca alle biancorosse. Le ragazze di Luca Faragli hanno in sostanza confermato la crescita tecnica, ma hanno sbagliato un po’ troppo nei momenti decisivi del match. La gara ha visto un equilibrio iniziale tra le due squadre, con il quintetto grossetano che ha chiuso a -3 il primo quarto e che nel secondo si è invece portato avanti di due punti. Le locali hanno però recuperato, andando al riposo sul +6. Nella ripresa le cose sono rimaste invariate, con la Gea sempre in scia, tenendo testa a una formazione che durante la regular season sul campo amico aveva rifilato 27 punti a Cipolletta e compagne. "Sono contento per essere riuscito a tenere testa a una formazione ...

Tris della Roma in casa sul Sassuolo e dell’ Inter in trasferta sul campo della Fiorentina nel raggruppamento Scudetto. nella Poule Salvezza successo di misura della Samp doria sul Como e quaterna del ... (milleunadonna)

Calcio femminile, Juventus a valanga sulla Fiorentina e sempre più vicina alla qualificazione per la Champions - Vigilia di Pasqua in campo anche per la Serie A 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di due incontri della Poule salvezza ed un match della Poule Scudetto. Cominciamo dalla partita di Bie ...oasport

Como Women, mister Maccoppi non parte bene: il Milan passa facile a Seregno (1-4), altra sconfitta - Primo tempo in equilibrio: Karlenas di testa a segno per le lariane. Rossonere dominano nella ripresa e il neo-tecnico debutta con un pesante ko.ciaocomo

Formazioni ufficiali Como Milan Femminile: le scelte di Maccoppi e Corti - Formazioni ufficiali Como Milan Femminile: le scelte di Maccoppi e Corti per la sfida valevole per la Poule salvezza Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in ca ...milannews24