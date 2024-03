Popolazione stabile a Siena | nascite in calo | l’immigrazione evita il tracollo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – I numeri sono sostanzialmente stazionari, così come la realtà che da anni si riproduce con un andamento costante e ormai consolidato: il dato dellain provincia di, come nel resto d’Italia, regge solo perché a fronte di un saldo negativo nati-morti si registra un bilancio analogo e contrario del fenomeno migratorio. Nel 2023, ogni mille persone il tasso di crescita naturale è stato del -6,6, quello migratorio del +6,9. Tradotto, ogni mille persone se ne sono perse 6,6 nel raffronto trae morti (1500 rispetto a 3200, con un dato ancora non consolidato definitivamente), ma se ne sono acquistate 6,9 per il bilancio migratorio, un dato tutto proveniente dall’estero. Allargando lo sguardo all’ultimo lustro, ogni anno sono nate circa 1700-1800 persone rispetto a quelle ...