Polpette di primavera | un’esplosione di verdure

(Di domenica 31 marzo 2024) Ledisono un ricetta sfiziosa e contadina, perfetta come secondo, ma ancora più gustosa come aperitivo. L’esterno è croccante e dorato, il cuore è morbido e filante, decisamente irresistibile. Piacciono a tutti, anche ai bambini non sempre ben disposti nei confronti delle. Ma con questa ricetta, faranno a gara per finirle e avere il bis. Sono a base di patate, carote, zucchine e pisellini. Uova, formaggio grattugiato e pan grattato rendono il composto facilmente malleabile. Una volta pronto, poi, dobbiamo formare le nostre palline e rotolarle nella panatura. Se desideriamo ottenere una crosticina più spessa, impaniamole con un doppio passaggio. Possiamo friggerle per una resa appagante, ma più calorica, o infornarle per un risultato più leggero. Cuciniamole insieme! Mettiamoci al lavoro, si ...