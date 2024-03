Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley | tutti i risultati

(Di domenica 31 marzo 2024)deiScudetto della Serie A1 Tigotàdi. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Si inizia con i quarti di finale al meglio delle tre partite, in programma tra il 27 marzo ed il 2 aprile. Poi spazio alle semifinali, previste tra il 6 ed il 13 aprile sempre al meglio delle tre partite. Le vincitrici poi si sfideranno nella finale, da disputare al meglio delle cinque partite tra il 17 ed il 28 aprile. La squadra da battere ancora una volta è l’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, che va a caccia dell’ennesimo trofeo. Le pantere però non devono sottovalutare una concorrenza più agguerrita che mai: Scandicci e Milano sono le squadre più ...

Volley A1 Femminile, PInerolo esce a testa alta dai Playoff: 1-3 per MIlano di Super Egonu - Un punto di Paola Egonu regala il passaggio alle semifinali alla Vero Volley, archiviando una stagione da incorniciare per le pinelle.ecodelchisone

La Virtus Maremma vince il campionato under 14 Femminile Uisp. Ora si giocano i play off - Virtus Maremma 28, Gao Brinella 22, Gao Brinella Porto Santo Stefano 14, Volley Massa Marittima 12, Invicta Volleyball 8, Pallavolo Grosseto 3. E’ la classifica finale del campionato under 14 di ...grossetosport

Serie A1 Femminile, quarti Playoff. Milano in casa di Pinerolo, primo match point - Il primo match point per l'Allianz Vero Volley Milano contro la Wash4Green Pinerolo: senza Alessia Orro, la squadra punta su Prandi ed Egonu per chiudere la serie. Coach Gaspari sottolinea l'importanz ...ilgiorno