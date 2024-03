Plastica | ci serve anche l' AI per risolvere il problema

(Di domenica 31 marzo 2024) Nonostante l’impatto ambientale, laè fondamentale per la transizione ecologica. Il consumo di questo materiale è destinato ad aumentare, ma il riciclo è ancora troppo scarso. Nuovi processi promettono di migliorare la situazione

I paradossi dell'economia verde - Pochi lettori capiteranno forse nel villaggio di Camerón, in Terra del Fuoco (parte cilena) anche perché adesso il nome non appare più, essendo stato trasformato ufficialmente in Timaukel, ripristinan ...italiaoggi