Più risorse sulla previdenza integrativa

(Di domenica 31 marzo 2024) Villois Il rischio povertà è sempre più attinente all’entità delle pensioni che, per essere adeguate al reddito dell’età lavorativa, necessita di far aumentare il risparmio mirato al trattamento pensionistico, in modo da consentire una quiescenza serena. In Italia il numero di persone che aderiscono ai piani diè ancora molto limitato. Le trasformazioni demografiche in atto nel mondo e il pericolo di rallentamento dell’economia, sempre più presente, sono temi centrali che debbono spingere le persone, fin dalla giovane età, ad aderire a forme previdenziali volontarie. Gli ordini professionali da decenni hanno costituito casse previdenziali integrative, altrettanto hanno cominciato a fare le grandi imprese e le associazioni datoriali, costituendo fondi previdenziali integrativi finalizzati sia ai proprietari delle aziende, sia ...