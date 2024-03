(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – È ormai partito il countdown per il passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza del2000 al gruppo di investitori statunitensi guidato dall’ex cestista Ronald. La trattativa per l’acquisizione della principaleetà sportiva cittadina, anticipata sulle nostre colonne lo scorso otto marzo, si è rivelata solida e concreta, filando via senza troppi intoppi verso il traguardo finale. Le firme sul ’closing’ sono attese la prossima settimana, quando l’ex stella dell’Olimpia sbarcherà in Italia per mettere tutta l’operazione ’nero su bianco’ insieme ai vertici dellaetà biancorossa. Ma chi sono gli altri investitori che accompagnerannoin questa avventura? Una domanda che rimbalza da giorni, irrisolta, in ...

Una stagione fin da incorniciare per una delle due neopromosse di questa Lega Basket A. Meglio di così, infatti, era difficile immaginare e sperare per il club toscano. Estra Pistoia si sta ... (metropolitanmagazine)

Venticinquesima giornata del campionato di massima Serie , con il campionato che ha ancora da disegnare per bene le proprie gerarchie, in ogni parte di classifica. Da cima a fondo. E partiamo ... (oasport)

Pistoia Basket agli Usa, cessione a un passo. Ecco i nomi dei tre soci al fianco di Rowan - In settimana le firme sul ’closing’ per il passaggio delle quote del club. Gli altri investitori sono Mark Czachowski, Steven Raso e Greg McDonald ...lanazione

Highlights: Openjobmetis Varese-Germani Brescia 92-95 - Basket video - Sabato positivo per Brescia e Milano. Germani, prima in classifica in solitaria, soffre con Varese nel derby lombardo ma porta a casa la partita grazie a un ottimo finale. Niente da fare per i padroni ...informazione

Basket, Serie A: Brescia espugna Masnago e si riprende la vetta. Bene Venezia e Milano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn