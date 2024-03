Pioli | dichiarazione d’amore | “il Milan non si lascia”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2024) Colpo grosso delnel match della 30ª giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina: la sfida si è conclusa 1-2. Al termine del match Stefanosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Se sono affezionato al? Tantissimo. Come si fa non esserlo? È un top club, ti mette nella condizione migliore di lavorare, ha grandi tifosi. Sono felice, ma il club deve pensare al futuro e programmare le stagioni. Siccome vogliamo vincere in Italia e in Europa il club deve programmare. Noi dobbiamo stare concentrati, ci siamo sempre isolati aello. Ma ci sono ancora partite importanti”. Sono le parole a Sky Sport. “Ilnon si. Ilè il. Poi so che siamo ambiziosi, tutti si aspettano di poter vincere. Noi ...