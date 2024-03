Picchiato per il guinzaglio del cane Chiedo scusa all’avvocato | mi sono innervosito e ho sbagliato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Prato, 31 marzo 2024 – “dispiaciuto per quanto accaduto e vorrei chiederesiasia a tutte le persone che hanno assistito alla scena e anche alla mia famiglia". E’ pentito Salvatore Cardone, commerciante del centro storico che domenica scorsa ha aggredito il professionista in via Magnolfi e in Corso Mazzoni perché gli aveva chiesto di mettere ilal. L’episodio è avvenuto di mattina, poco dopo le 11 quando le strade del centro si stavano affollando di persone che andavano a fare una passeggiata. Cardone ha deciso di chiederein quanto ha capito di aver. La vicenda, fra l’altro, ha avuto un certo risalto mediatico finendo addirittura nella trasmissione "VivaRai2!" di Fiorello che va in ...