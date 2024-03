Pesi | Coppa del Mondo | si inizia domani a Phuket alla ricerca del pass olimpico

(Di domenica 31 marzo 2024) La compagine azzurra della federstica è in Thailandia, a, pronta ad affrontare la gara dideldecisiva per staccare ilin vista dei Giochi di Parigi 2024. Giulia Imperio romperà il ghiaccio, salendo in pedana alle 11:00 italiane diper competere nella categoria -49kg. SportFace.

Padova, l’incredibile decisione della Lega A Catania potranno entrare tremila spettatori locali - La finale di Coppa Italia doveva giocarsi a porte chiuse dopo le violenze siciliane all’Euganeo. L’ad Bianchi: «Noi parte lesa» ...mattinopadova.gelocal

ANSA/Serie A: Napoli e Juve in crisi, l'Atalanta vola - Un gol di Marusic allo scadere manda in estasi l'Olimpico, fa finire in gloria l'esordio di Tudor sulla panchina della Lazio e certifica la crisi della Juve, che ha racimolato appena sette punti nelle ...ansa

