Percorsi abilitanti | che fine hanno fatto? Il ritardo adesso è importante | molti docenti rischiano di non potersi iscrivere alle GPS

(Di domenica 31 marzo 2024) Cheper gli insegnanti? Quello che doveva essere un'attesa naturale per completare le procedure burocraticheè diventato un giallo. Anche perchè, oltre alla logorante attesa c'è il rischio che i corsi per l'abilitazione non siano attivati in tempo per permettere agli aspiranti di poterialla prima fascia delle GPS. L'articolo .

I Comitati dei precari della scuola, in rappresentanza di tutti i docenti interessati, sollecitano l’ Avvio immediato dei percorsi abilitanti . In particolare di quelli da 30 CFU previsti per gli ... (orizzontescuola)

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) apriranno a breve e la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato un evento imperdibile per aiutarti a ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024: chi ha avuto “sanzioni” per abbandono servizio può reinserirsi, focus sui punteggi. LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI - Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le risposte alle vostre domande durante la puntata di Questio ...orizzontescuola

Concorso abilitante 2020, che fine hanno fatto i 15 euro di contributo versati da più di 100 mila candidati per una procedura mai partita - Il Ministero ha incassato più di 1 milione e mezzo di euro per un concorso mai svolto con più di 100 mila candidature, i docenti vanno risarciti. A dirlo è la UIL Scuola, che chiede conto al Ministero ...tecnicadellascuola

