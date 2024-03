Perché spostiamo le lancette | i pro e i contro di Tozzi e Rossi Albertini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 31 marzo 2024) È giunto il momento di mettere mano agli orologi. Quelli meccanici, si intende. Torna l'ora legale eleavanti di un'ora. No, non bisogna solamente immaginare una scena alla Hugo Cabret, in cui lo scorrere dei minuti dipende dalla mano umana ed è legato a doppio filo alla cura della manutenzione. Siamo nel 2024 e smartphone, pc e tablet si aggiornano automaticamente. Noi, però, che sul tempo ci interroghiamo ogni giornone portiamo i segni e i sogni nel nome, abbiamo contattato due celebri divulgatori scientifici e abbiamo provato a inquadrare in un unico schema due visioni che fuggono l'una dall'altra e che si intersecano sul termine «inganno», tanto abusato e letterario quanto vitale. Il geologo Marioda una parte; il fisico nucleare Valerio...