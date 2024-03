Perché passare Pasqua su Netflix con C' è ancora domani di Paola Cortellesi

(Di domenica 31 marzo 2024)ha fatto subito centro con la sua opera prima C’è, film inaugurale della 18^ Festa del Cinema di Roma, riempiendo le sale cinematografiche di tutta Italia sollevando lo stesso interesse che ha creato il fenomeno Barbenheimer. L’attrice e sceneggiatrice di Scusate se esisto ha alzato l’asticella mettendosi dietro la macchina da presa e firmando un film che sulla carta poteva spaventare: in bianco e nero e con una famiglia che vive nella Roma post bellica del 1946. Invece, badate bene, si ride e ci si emoziona nonostantetratti un tema delicato e forte come la violenza domestica sulle donne e il maschilismo. L’attrice, e ora anche regista, ci porta tra le mura di casa dove vive una famiglia povera di Roma. Delia () è ...

Smart working addio, da domani stop anche per genitori di under 14 e fragili: ...ci metteva tanto tempo per raggiungere la propria sede di lavoro è contento di non dover passare ... E poi l'effetto positivo è nella maggior conciliazione del binomio vita - lavoro, perché" il modello ...

Top 5: episodi speciali di serie TV per festeggiare Pasqua e Pasquetta in famiglia: ... approfittando delle prime giornate primaverili, ma anche chi preferisce passare del tempo in casa, ... perché Meggie non riusciva a trovare nessun uomo, con tanto di imbarazzo di Marge davanti alle sue ...