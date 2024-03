Perché è stato declassato Matthews al Giro delle Fiandre | come cambia l’ordine d’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) La fatica, poi la frustrazione ed ovviamente anche le lacrime. Undrammatico quello odierno per Michael: una gara durissima, sotto la pioggia, a velocità folli, che l’australiano ha percorso alla grande centrando le terza posizione sul traguardo di Oudenaarde. Purtroppo peròparla di undicesimo posto per il corridore della Jayco AlUla, che èsubito dopo la volata finale ed è ovviamente scoppiato in un pianto dopo che ha saputo la notizia. La giuria ha infatti notato una manovra esagerata verso la destra da parte di, che ha dovuto cedere quello che sarebbeil suo primo podio alla Ronde, venendo relegato ad ultimo del proprio plotone. Può ...