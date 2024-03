Pensioni, assegno unico, Adi, disoccupazione Naspi, Carta Acquisti: dal 2 aprile via ai pagamenti Inps. Il calendario completo - Pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, disoccupazione. Ma anche supporto formazione e lavoro, carta acquisti e indennità di maternità. Pensione più veloce con i ...ilmessaggero

Pensioni aprile in ritardo, il prossimo mese non beccherai un euro | Il nuovo calendario è appena stato pubblicato - Le vacanze pasquali ci mettono lo zampino e molti pensionati saranno costretti ad aspettare qualche giorno in più per ritirare i contanti. Succede ogni volta che i giorni di festa “invadono” l’inizio ...informazione

Ecco i veri beneficiari della pensione anticipata ordinaria 2024 - Perché anche se riguarda la generalità dei lavoratori, anche la pensione anticipata ordinaria diventa difficile da raggiungere.investireoggi