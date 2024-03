Pensioni | arrivano gli aumenti | cosa cambia dal 2 aprile | tutte le cifre

(Di domenica 31 marzo 2024) Per alcuni pensionati sono previsti deglisull'assegno di. Ricordiamo innanzitutto che quest'anno la pensione sarà erogata solo a partire da martedì 2, dal momento che il 1° è il giorno di Pasquetta, dunque un festivo. Nonostante questo leggero ritardo, il cedolino della pensione comunque è già accessibile tramite servizio online. Si tratta del documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'Inps e di conoscere le ragioni per cui l'importo può variare. Qualche pensionato, in particolare, potrà vedere il proprio assegno lievitare per via di alcuni conguagli. Con una comunicazione fatta a gennaio 2024, l'Inps aveva annunciato che dal mese disarebbero stati applicati i nuovi Scaglioni dell'irpef. Una variazione che avrebbe comportato ...

