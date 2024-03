Patierno | “È una serata che non dimenticherò mai”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 31 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È unache nonmai. Una vittoria così, dopo una sconfitta come contro il Giugliano, era quello che volevamo. Personalmente sono felice, ho raggiunto Murano. Mi godo questi due giorni poi da martedì penseremo alle prossime quattro finali”. Così Kikko, mattatore dicon tre gol siglati contro il Picerno. “Non meritavamo la sconfitta – sottolinea l’attaccante – Volevamo dare un segnale diretto. Noi ci crediamo e siamo vivi. Da grande squadra, siamo stati bravi a chiudere la partita. Abbiamo fatto un altro passo in avanti. Diremo sicuramente la nostra ai playoff”. “Gori mi ha chiesto di battere il rigore – continua– Ma sono io il rigorista. Gli ho detto che è inutile arrabbiarsi. Non dobbiamo pensare ai noi stessi. Con Gabri ci ...