Pasquetta sotto la pioggia al Centro-Nord

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia settentrionale portera' ancora piogge e temporali suldella penisola a: la Protezione civile ha diramato per la giornata di lunedì l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna e l'allerta gialla in altre zone di queste tre regioni e di Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Umbria. Questo il dettaglio per la giornata di lunedì 1 aprile 2024: Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione: Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e ...