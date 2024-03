Pasquetta di battaglia in Laguna | Con le big noi facciamo bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) "Sarà una trasferta unica perché ci arrivi con la barca, ma non sarà una distrazione: quando l’arbitro fischia l’inizio sei concentrato solo sul campo". Alessandro Nesta introduce così la gara di domani: la Reggiana (si gioca alle 15) sarà impegnata in unain, ed essendo il 1° aprile i granata vorranno rifilare un bel pesce d’aprile al forte Venezia, seconda forza della classe con 57 punti (la Regia è a 37). "La sosta è stata molto utile sia a livello fisico che mentale: ne avevamo bisogno. Romagna è in ripresa, Vido deve lavorare ancora per riprendere la condizione, per Varela vediamo in queste ore". Così Nesta: i primi due saranno in panchina, per Varela si prospetta una non convocazione. Saranno sicuri assenti anche Bardi, Crnigoj (lesione ai muscoli estensori della coscia destra, tempistiche da definire), Kabashi (squalificato ...