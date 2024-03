Pasqua | per la tavola spesi oltre 2 mld

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 11.06 La spesa per ladiha superato i 2 miliardi di euro. L'86% degli italiani ha scelto di trascorrere la festività in casa, o da parenti e amici. E' quanto stima Coldiretti. Il 9% ha optato per il ristorante o l'agriturismo, e un 3% ha scelto il picnic all'aria aperta. La spesa è sostanzialmente in linea con quella del 2023. L'agnello, servito in unasu 3, resta l'alimento più rapprentativo della tradizionele.La colomba batte l'uovo al cioccolato, ma 4 famiglie su 10 hanno preparato i dolci in casa.