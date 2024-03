Pasqua nel maltempo | Milano nell’acqua | Varese tra trombe d’aria e voragini | frana a Genova e neve sulle Dolomiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Bomba d’acqua su, trombae voragine nel Varesotto,. Sono solo alcuni degli avvenimenti della notte diche in Lombardia ha registrato quasi 200 interventi per danni da. Nella mattinata di domenica continua a piovere in particolare a, dove ci sono stati forti temporali, anche se l’intensità del vento è calata rispetto a sabato sera. Sono ancora sotto controllo i fiumi Seveso e Lambro, ma resta l’allerta gialla diramata alle 18 di sabato su tutta la regione con rischio idrogeologico, temporali e vento forte. Soltanto nel capoluogo lombardo, ci sono stati 74 interventi nella notte da parte dei Vigili del fuoco, in gran parte per alberi e rami caduti ...