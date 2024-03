Pasqua e Pasquetta con l’ombrello | il meteo migliora solo da martedì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 31 marzo 2024) Come riporta il CentroLombardo saranno unae unabagnate quelle di quest’anno. La profonda struttura depressionaria al largo della Gran Bretagna continuerà a condizionare il tempo sul Mediterraneo anche nei prossimi giorni. Un sistema frontale collegato a questa circolazione è atteso sulla nostra regione proprio nella giornata odierna e sarà accompagnato da nubi e precipitazioni diffuse. Al’allontanamento del fronte determinerà un generalemento, seppur all’interno di condizioni di spiccata instabilità, mentre unmento più deciso è atteso per. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno influenzate localmente soprattutto dal livello di copertura nuvolosa. Domenica 31 marzo 2024 Tempo Previsto: al ...