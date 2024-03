Pasqua e Pasquetta all’aria aperta al Castello di Santa Severa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024)Marinella, 31 marzo 2024 – In occasione delle festivitàli, oggi domenica 31 e lunedì 1 aprile, complice l’arrivo della primavera, ildisarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, sia a, che a, in via straordinaria con i seguenti orari, il giorno didalle 9.00 alle 17.00 e adalle 10.00 alle 19.00. Ilè uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, con un patrimonio di inestimabile valore, sia storico che culturale. Il complesso monumentale, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic e Comune diMarinella. In queste due splendide giornate da trascorrere negli spazi all’aperto ...